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На Украине посчитали статью Медведева «ясным сигналом» Кремля

На Украине посчитали статью Медведева «ясным сигналом» Кремля

Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину является четким сигналом Киеву, однако украинский президент старается не замечать или не понимает сложившейся ситуации, написал журналист телеканала «Еспресо» Виталий Портников 12 октября в своем блоге на сайте телеканала.

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