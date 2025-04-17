Во Владимире 41-летний мужчина прописал несколько сотен мигрантов в своей 18-метровой комнате, что с ним будет?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Александр Александров
За гроши Родину продал...
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1 час.
Юрий Белов
С этим *уйлом - всё понятно ! Но как быть с *деятелями* в ЖЭКах , паспортных столах ?! Какие то конкретные твари - ставили же свои подписи и печати на документах ! Да , не в той стране отменили смертную казнь ! А надо бы - *уйлу и чиновникам - сроки *За измену РОДИНЕ* ! *Гостям* - хороший пинок/депортация на свои малые родины !
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46 мин.
Юрий Белов
А ведь какая то *лядь , нарушив все мыслимые и не мыслимые должностные инструкции и правила - вписала  на 18 кв. метров толпу мигров ! ЭТО КАК ?! Чинуши по всей строгости Закона должны отвечать за каждую запятую и закорлючку в ПРОДАННЫХ разрешительных документах ! В большой мере из за этих торговцев (по сути - РОДИНОЙ) - страдают от мигросовского нашествия люди !
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38 мин.
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