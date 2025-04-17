Во Владимире 41-летний мужчина прописал несколько сотен мигрантов в своей 18-метровой комнате, что с ним будет?

Юрий Белов

С этим *уйлом - всё понятно ! Но как быть с *деятелями* в ЖЭКах , паспортных столах ?! Какие то конкретные твари - ставили же свои подписи и печати на документах ! Да , не в той стране отменили смертную казнь ! А надо бы - *уйлу и чиновникам - сроки *За измену РОДИНЕ* ! *Гостям* - хороший пинок/депортация на свои малые родины !