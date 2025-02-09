МИД РФ: Кишинев неуместно увязывает вопрос газа и вывод контингента из ПМР

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин раскритиковал заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, связавшего разрешение газового кризиса с выводом российского контингента из Приднестровья.
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