Минцифры предложило бизнесу способы решения проблем из-за блокировки VPN

Минцифры предложило бизнесу решать проблемы из-за блокировок VPN через Роскомнадзор. Ранее рынок пожаловался на «огромное количество сбоев» в работе защищенных каналов, в результате которых страдают компании, использующие VPN-сервисы для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть.