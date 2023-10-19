Минцифры предложило бизнесу способы решения проблем из-за блокировки VPN

Минцифры предложило бизнесу решать проблемы из-за блокировок VPN через Роскомнадзор. Ранее рынок пожаловался на «огромное количество сбоев» в работе защищенных каналов, в результате которых страдают компании, использующие VPN-сервисы для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)