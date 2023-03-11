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Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб. Доннарумма – 2-й, Алаба – 3-й, Погба – 5-й

Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб. Доннарумма – 2-й, Алаба – 3-й, Погба – 5-й

Лионель Месси признан самым дорогим игроком, сменившим команду в статусе свободного агента. По подсчетам Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца, бесплатно перешедшего в «ПСЖ» в 2021 году, составляла на момент заключения сделки 80 млн евро.

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