Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб. Доннарумма – 2-й, Алаба – 3-й, Погба – 5-й

Лионель Месси признан самым дорогим игроком, сменившим команду в статусе свободного агента. По подсчетам Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца, бесплатно перешедшего в «ПСЖ» в 2021 году, составляла на момент заключения сделки 80 млн евро.
Лионель Месси признан самым дорогим игроком, сменившим команду в статусе свободного агента. По подсчетам Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца, бесплатно перешедшего в «ПСЖ» в 2021 году, составляла на момент заключения сделки 80 млн евро.
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