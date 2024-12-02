Еще два трамвая капитально отремонтировали в Барнауле

В рамках программы капитально-восстановительного ремонта в городе модернизировали уже 20 вагонов Фото: администрация Барнаула Еще два трамвайных вагона в Барнауле прошли капитально-восстановительный ремонт.
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