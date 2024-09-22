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UK Defence Journal: Британские самолёты разведки RC-135W Rivet Joint собирают развединформацию и для Украины

UK Defence Journal: Британские самолёты разведки RC-135W Rivet Joint собирают развединформацию и для Украины

Собираемые британскими самолетами RC-135W Rivet Joint над Черным морем разведывательные данные поступают странам НАТО, а уже через них передаются Киеву.

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