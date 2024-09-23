Де Поль о сборной Аргентины: «Месси – капитан корабля, для него мы все делаем с радостью. Хотим, чтобы он всегда был на первых полосах всех газет»

«Месси – капитан корабля. Все, что мы делаем для него, мы делаем с радостью. Мы хотим, чтобы он всегда был на первых полосах всех газет, и мы подталкиваем его к этому», – сказал полузащитник «Атлетико» в интервью Сусане Хименес.