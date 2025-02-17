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CurBio: разработан нейросетевой декодер, превращающий мысли в текст

CurBio: разработан нейросетевой декодер, превращающий мысли в текст

Американские ученые из Техасского университета в Остине представили новый алгоритм для так называемого мозгового декодера, который использует искусственный интеллект (ИИ) для преобразования мыслей в текст.

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