Кто такая Лена Миро, предполагаемую смерть которой все обсуждают?

По предположениям, Лена Миро умерла в США после ДТП. 23 апреля Telegram-каналы все как один написали новость о смерти журналистки Лены Миро, которая сделала себе имя на громких сплетнях о звездах в своем блоге и в «Живом журнале».
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