Зарубки на клинках. Мечи Европы от 410-го и до 1066 года н. э.

Меч Меровингов, VI век. Длина клинка 81,9 см. Ширина 5,9 см. Вес 510 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк«А когда продлился бой тот некое время, явился на поле том человек в нахлобученной шляпе и в синем плаще; был он крив на один глаз, и в руке у него — копье.
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