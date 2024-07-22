На концерте в Красноярске Глюкоза требовала коньяк в номер

Издание «База» опубликовала райдер скандального концерта Глюкозы в Красноярске на Дне металлурга. Певица странно вела себя на сцене, плохо пела и трогала себя за интимные места, чем сильно возмутила зрителей.
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