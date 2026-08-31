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От редких книг до совместных проектов: в Оренбурге прошла встреча представителей России и Казахстана

От редких книг до совместных проектов: в Оренбурге прошла встреча представителей России и Казахстана

В Оренбурге состоялась рабочая встреча спикера Законодательного Собрания региона Сергея Грачёва с председателем Западно‑Казахстанского областного маслихата Муратом Мукаевым и директором Уральской торгово‑промышленной палаты Валерием Крыловым.

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