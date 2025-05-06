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Ростех

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«Отражение героя»: ИИ найдет исторического двойника каждому россиянину

«Отражение героя»: ИИ найдет исторического двойника каждому россиянину

Фото: NtechLab В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне технологический партнер Госкорпорации Ростех компания NtechLab запустила масштабный всероссийский патриотический проект «Отражение героя».

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