«Отражение героя»: ИИ найдет исторического двойника каждому россиянину

Фото: NtechLab В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне технологический партнер Госкорпорации Ростех компания NtechLab запустила масштабный всероссийский патриотический проект «Отражение героя».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии