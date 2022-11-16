Телеканал RTVI

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Во дурь то! Трамваи не ходят, зато оружие бесперебойно поставляется. Где логика? Почему не уничтожены мосты через Дне...Инфографика: раке...
  • Галина Горюнова
    Кому нужны его извинения. Выгнать этого недоучку из страны и точка.РИА Новости опубл...
  • Teodor
    А сам то! Сам! Давно переобулся? Где твой "гневный, праведный" голос был, когда за штурвалом культуры сидел? Что сдел...Мединский назвал ...

Офис Зеленского: убитый наемник «ЧВК Вагнер» добровольно согласился отправиться в Россию при обмене пленными с Украиной

По словам Михаила Подоляка, Нужин прошел официальную процедуру обмена пленными и подписал добровольное согласие на обмен<strong>Украина в рамках обмена пленными передала России заключенного и наемника «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина, видео с убийством которого позже появилось в телеграм-каналах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх