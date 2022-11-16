Офис Зеленского: убитый наемник «ЧВК Вагнер» добровольно согласился отправиться в Россию при обмене пленными с Украиной

По словам Михаила Подоляка, Нужин прошел официальную процедуру обмена пленными и подписал добровольное согласие на обмен<strong>Украина в рамках обмена пленными передала России заключенного и наемника «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина, видео с убийством которого позже появилось в телеграм-каналах.