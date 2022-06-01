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Байден: США будут и дальше поставлять Украине продвинутые системы вооружений

Байден: США будут и дальше поставлять Украине продвинутые системы вооружений

Соединенные Штаты будут и дальше поставлять Украине продвинутые системы вооружений. На это, как передает ТАСС, указал американский президент Джо Байден.

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