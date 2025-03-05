Sony упростит доступ к тестированиям новых игр на PC и PS5 — анонсирована централизованная инициатива PlayStation Beta Program

Публичные бета-тестирования уже стали нормой в преддверии релиза крупных игр и консольных обновлений, в связи с чем компания Sony Interactive Entertainment намерена организовать такие испытания в централизованную программу.
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