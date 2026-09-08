«Илим-Арена» укрепляет спортивный потенциал юга Архангельской области

В ходе визита в Коряжму губернатор Александр Цыбульский ознакомился с работой ледового дворца.Спортивный комплекс возведён в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» при поддержке и софинансировании АО «Группа Илим».