"Аталанта" Миранчука вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с "Байером"

В финале Лиги Европы 2024 года сыграют "Аталанта" из Бергамо и леверкузеский "Байер-04". В ответном полуфинале итальянская команда, встречавшаяся против "Марселя" на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0.