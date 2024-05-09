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"Аталанта" Миранчука вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с "Байером"

"Аталанта" Миранчука вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с "Байером"

В финале Лиги Европы 2024 года сыграют "Аталанта" из Бергамо и леверкузеский "Байер-04". В ответном полуфинале итальянская команда, встречавшаяся против "Марселя" на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0.

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