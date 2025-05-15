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Несекретные материалы

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Россияне в мае пахнут шашлыками, а в остальное время фруктами: исследование «X5 Клуба»

Эксперты «X5 Клуба», программы лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», провели исследование товаров для ухода за телом – гелей для душа, соли и пены для ванн – и выяснили, чем же пахнут россияне.

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