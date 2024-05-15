Туристов в Санкт-Петербурге начнут штрафовать за неуплату курортного сбора

Новый налог на туристов в Санкт-Петербурге вызвал споры среди местных жителей и бизнесменов. Согласно новому закону, каждая туристическая компания обязана платить курортный сбор в размере 100 рублей с каждого гостя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии