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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев о шансах зацепить «Шлем» в отсутствие Алькараса и Синнера: «Что с ними, что без них я его не использовал»

Андрей Рублев рассказал, с каким настроем подходил к US Open-2026. В Нью-Йорке он дошел до второго круга, где уступил Даниэлю Мериде (7:6(3), 2:6, 4:6, 4:6).

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