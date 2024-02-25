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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Строительная отрасль России: успехи и проблемы

Строительная отрасль России: успехи и проблемы

На прошедшем заседании Совета Федерации глава Минстрой РФ Ирек Файзуллин выступил с докладом на «правительственном часе» по теме «Об итогах и перспективах развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

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