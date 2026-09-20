Россия: Сотни рейсов были задержаны и десятки отменены в московских аэропортах Жуковский (ZIA/UUBW), Домодедово (DME/UUDD), Шереметьево (SVO/UUEE) и Внуково (VKO/UUWW) в утренние часы после атак украинских беспилотников.