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Контрафронт

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Россия: Сотни рейсов были задержаны и десятки отменены в московских аэропортах Жуковский (ZIA/UUBW),...

Россия: Сотни рейсов были задержаны и десятки отменены в московских аэропортах Жуковский (ZIA/UUBW), Домодедово (DME/UUDD), Шереметьево (SVO/UUEE) и Внуково (VKO/UUWW) в утренние часы после атак украинских беспилотников.

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