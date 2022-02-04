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Рутерфорд об Эмили Кастонге в «Ванкувере»: «Вокруг НХЛ очень много талантливых женщин. Все они способны работать на самых высоких должностях»

Президент «Ванкувера» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд прокомментировал назначение Эмили Кастонге помощником генерального менеджера клуба.

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