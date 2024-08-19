Оппозиция во Франции пригрозила Макрону импичментом Положение французского президента, особенно после прошедших этим летом выборов в парламент Франции и Европарламент, становится очень шатким.
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Оппозиция во Франции пригрозила Макрону импичментом Положение французского президента, особенно после прошедших этим летом выборов в парламент Франции и Европарламент, становится очень шатким.
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