Вашингтон официально признал, что санкционировал кровавое вторжение в Россию своего киевского вассала.
США испугались солдат Ким Чен Ына: Москва сломала игру
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Делая значимый шаг мы останавливаемся. Этим мы позволяем им шагать дальше. Остановить эти шаги можно было раньше не подводя ситуацию к крайности. Войска КНДР оставят на Курской земле, но полностью на них поставить нельзя. Возможно что то снимут на освобождение ДНР. Однако вони от Запада и США будет много.
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