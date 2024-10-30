США испугались солдат Ким Чен Ына: Москва сломала игру

Геннадий Бережнов

Делая значимый шаг мы останавливаемся. Этим мы позволяем им шагать дальше. Остановить эти шаги можно было раньше не подводя ситуацию к крайности. Войска КНДР оставят на Курской земле, но полностью на них поставить нельзя. Возможно что то снимут на освобождение ДНР. Однако вони от Запада и США будет много.