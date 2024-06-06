ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 651 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Хачатурян
    По полису оперировали? Или по квоте, как это ныне принято в РФ? Уверен, что в РФ она бы погибло без медпомощи ....не ...Врачи Улaн-Удэ cп...
  • Татьяна Х
    Удивляет сама женщина, почему раньше не обратилась, а довела себя до критического состояния.Врачи Улaн-Удэ cп...
  • Элеонора Коган
    Молодцы врачи, разобрались и спасли пациентку!!!!Врачи Улaн-Удэ cп...

Ребенок с неопределенным полом родился в Тюмени

Ребенок с неопределенным полом родился в Тюмени

Сможет ли ребенок в будущем иметь детей, неизвестно.фото: pixabay.com/endho--> В Тюмени появился на свет ребенок с неопределенным полом, аномалию планируют исправлять хирургическим путем, пишет «Тюмень Онлайн».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх