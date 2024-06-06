Ребенок с неопределенным полом родился в Тюмени

Сможет ли ребенок в будущем иметь детей, неизвестно.фото: pixabay.com/endho--> В Тюмени появился на свет ребенок с неопределенным полом, аномалию планируют исправлять хирургическим путем, пишет «Тюмень Онлайн».
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