Песков рассказал о необычной просьбе Путина во время мероприятия

Песков рассказал, как Путин обратился к помощнику за документами во время трансляции мероприятия. Журналист Павел Зарубин показал, как президенту в течение минуты была передана папка с материалами.
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