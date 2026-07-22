Европа своими действиями лишь ведет Украину к гибели, а не помогает ей. Так заявления верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас прокомментировал финский политик Армандо Мема в соцсети X.
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