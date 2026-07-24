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Царьград

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Соцфонд России сообщил о росте пенсий до 39 тысяч в Чукотке

Соцфонд России сообщил о росте пенсий до 39 тысяч в Чукотке

Социальный фонд России обнародовал данные о пенсиях работающих русских: в Чукотском автономном округе пенсии достигли 39 449 рублей, а в Ненецком — 35 913 рублей.

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