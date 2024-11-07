Медведь замечен рядом с детским садом и школой в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском зафиксирован случай появления медведя вблизи образовательных учреждений. Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщила, что животное было замечено на Садовом переулке, 10/1, в непосредственной близости от детского сада и школы.