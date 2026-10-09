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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

В пятницу, 9 октября 2026 года, силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили новую атаку украинских беспилотников на столицу.

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