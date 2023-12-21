В уральском нацпарке намело самые глубокие сугробы за восемь лет

На Таганае выпало больше полуметра снега. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в предпоследнюю неделю декабря на таганайском снегомерном профиле зафиксирован очередной рекорд – максимальная глубина снежного покрова составила 60 сантиметров, это больше, чем в то же время в предыдущие восемь лет.