Туры на мародёрство в Курской области: священник из Суджи рассказал как это былоОтец Евгений подтвердил, что боевики Зеленского продавали абонемент жителям Сумской области на разграбление домов россиян в курском приграничье:«Туры на разграбление Сужанского района.
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