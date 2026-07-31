Another Historic UK Church Torched; Cause "Unknown" Authored by Steve Watson via Modernity News, A 164-year-old historic church in Leicester, UK "caught fire" this week, leaving its roof severely damaged while officials initially described the cause as unknown.
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