Армия России продолжает уничтожать украинских оккупантов в курском приграничье. Реактивные системы залпового огня «Град» войсковой группировки «Север» ликвидировали подразделения ВСУ, пытавшиеся укрепиться в приграничной зоне Курской области.
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