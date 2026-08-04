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Русская весна

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Россия готовит наступление через Черниговскую область, — Госпогранслужба Украины (ВИДЕО)

Россия готовит наступление через Черниговскую область, — Госпогранслужба Украины (ВИДЕО)

Россия готовит наступление через Черниговскую область, сообщает Госпогранслужба Украины. По данным украинской разведки, Россия может готовить вторжение через Черниговскую область, заявил спикер Госпогранслужбы Украины А.

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