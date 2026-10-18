Адель Вейгель и Михаил Литвин ждут первенца. 26-летняя звезда «Холостяка» и её 26-летний муж сами сообщили новость — и показали кадры, где Вейгель позирует с округлившимся животом, а на отдельном снимке они вместе держат УЗИ.