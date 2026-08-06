Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 577 подписчиков

"Не успел": Стало известно, что спасло жизнь создателю дрона "Упырь" Ткачуку

"Не успел": Стало известно, что спасло жизнь создателю дрона "Упырь" Ткачуку

Состояние пострадавшего стабилизировалось, непосредственной угрозы жизни нет.В момент взрыва, в котором пострадал гендиректор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук, в машине был только водитель, сообщили РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии