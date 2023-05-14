Рогозин после победы певицы Лорин на «Евровидении» призвал «утопить или сжечь» Запад вместе со сбежавшими туда россиянами

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин после победы шведской певицы Лорин на музыкальном конкурсе «Евровидение-2023» призвал «утопить или сжечь» Запад вместе со сбежавшими туда гражданами Российской Федерации.