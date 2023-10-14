ЕС боится русского бумеранга: Европейцы испугались трогать даже проценты от замороженных активов РФ

Европа продолжает эволюционировать в своём страхе перед российскими активами. Когда-то они арестовали наши счета и прочее имущество, а потом испугались, и с тех пор не знают, что делать: сдать назад и всё вернуть – стыдно, а конфисковать и распорядиться – страшно, потому что потом придут владельцы … .