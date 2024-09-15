Буданов назвал «огромной проблемой» для Украины наращивание Россией выпуска ракет «Искандер» и управляемых авиабомб

Российский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил выпуск управляемых авиабомб. С таким заявлением на конференции «Ялтинская европейская стратегия», проводимой в Киеве, выступил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов).