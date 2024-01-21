Эксперт Уполномоченного рассказал о возможностях и способах увеличения площади земельного участка

Об этом в ходе семинара на тему «Актуальные для предпринимателей вопросы земельного законодательства РФ», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил управляющий юридической конторы «ПеровПраво» Олег Перов.
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