Как ЗРК «Тор-М2» продемонстрировал свои лучшие качества в Китае Раз в два года в ноябре в Китае проходит один из крупнейших международных авиационно-космических форумов в мире - Airshow China.
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Как ЗРК «Тор-М2» продемонстрировал свои лучшие качества в Китае Раз в два года в ноябре в Китае проходит один из крупнейших международных авиационно-космических форумов в мире - Airshow China.
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