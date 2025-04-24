Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Европейские страны хотят быть готовы к войне с РФ уже к 2030 году. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что европейские страны открыто готовятся к войне с Россией, а представители политических кругов хотят быть готовы к военному столкновению уже к 2030 году.