За пособником захватчиков «Норд-Оста» Межиевым установили надзор на восемь лет

Освободившийся из колонии фигурант уголовных дел о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке и подрыве автомобиля возле «Макдоналдса» в Москве Алихан Межиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) будет находится под административным надзором в течении восьми лет.