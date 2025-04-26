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Ни мира, ни воды: насколько эффективна водная блокада России Украиной?

Ни мира, ни воды: насколько эффективна водная блокада России Украиной?

Очередная кровавая эскалация давнего приграничного конфликта между Индией и Пакистаном нам интересна не только тем, что это весьма вероятная ролевая модель для будущих взаимоотношений между Россией и Украиной, но и используемыми при этом Нью-Дели гибридными методами давления на Исламабад.

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Геннадий Петров
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