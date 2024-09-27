«Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают» - учительница русского языка выбила всю душу из школьника

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Ольга Бродовщук
Ты и есть главный глист.
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2 час.
Ольга Бродовщук
👍
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2 час.
Геннадий Гудков
А что тут понимать... то, что путаете иноверцев с иностранцами? ...или то, что сегодня у нас засилье чурок всех мастей?..  или то, что скоро мы услышим от них, что в России нет места для коренного населения?!.
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1 час.

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