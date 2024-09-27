«Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают» - учительница русского языка выбила всю душу из школьника

Avia.pro - СМИ Узбекистан — страна гостеприимства и дружелюбия! Только вот в одном из ташкентских классов, судя по всему, произошёл инцидент, который больше похож на сцены из старого фильма о строгих порядках в школах.
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