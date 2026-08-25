Инвестиционный бум в России: розничные инвесторы внесли рекордные 1,1 трлн рублей за квартал

Второй квартал 2026 года войдет в историю российского фондового рынка как время парадоксов. Пока ключевые индексы ползли вниз под геополитическими рисками, частные инвесторы устроили настоящий «денежный шторм», обновив все рекорды по притоку капитала.
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